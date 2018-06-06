Buz ülkesi İzlanda Türk termallerine ilham olacak

Türkiye'de, nüfusunun 10 katına yakın termal turist çekmeyi başaran "buz ülkesi" İzlanda'nın stratejisini örnek alarak, eylül itibarıyla yoğun bir kampanya süreci başlayacak.

''TERMAL TURİZMDE DÜNYA ÜLKELERİYLE REKABET''

TESTUD Başkanı Yavuz Yılık "Güncel tanıtım çalışmaları ve doğru yatırım teşviklerinin sonucunda ülkemizi termal turizmde dünya ülkeleriyle rekabet gücüne ulaştırarak termal turizm hacmimizi ciddi oranda genişleteceğiz" diye konuştu.

TURİZMİN ALTIN ÇAĞI BAŞLIYOR

Turizmcilerin, buzul ülkesinden esinlenerek Türkiye'de de termal turist sayısını artırmak için çalışmalar yaptığını aktaran Yılık, termal turizmin değerini bilen ülkelerin turizm sektöründe altın çağını yaşadığını ve kazançlarına kazanç kattığını vurguladı.

EYLÜL İTİBARIYLA KAMPANYA SÜRECİ BAŞLIYOR

İzlanda bu başarısını 2012 yılı itibarıyla başlattığı turizm tanıtım faaliyetlerine borçlu. Termal su potansiyeli açısından dünyada ilk 5 ülke arasında yer alarak, İzlanda'yı oldukça geride bırakan Türkiye'de ise termal turist sayısı on binlerle ifade ediliyor. Bu doğrultuda İzlanda’nın stratejisini örnek alınarak, eylül itibarıyla yoğun bir kampanya süreci başlayacak, tanıtım çalışmaları ve doğru yatırım teşviklerinin sonucunda, ülkemizi termal turizmde dünya ülkeleriyle rekabet gücüne ulaştırarak termal turizm hacmimizi ciddi oranda genişletecek.