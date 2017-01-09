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Buzda düşen kadın kamyonetin altında sürüklendi

Eskişehir'de yolda yürürken buzda kayıp düşen kadın arkadan gelen kamyonetin altında kaldı.

DHA | 09.01.2017 - 14:52
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Geçen cumartesi sabahı Huzur Mahallesi Sevinç Caddesi’nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde bulunan bir marketin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüde akılalmaz bir kaza yaşandı.

BUZDA DÜŞEN KADIN KAMYONETİN ALTINDA KALDI

Yolda yürüyen bir kadın, karla kaplı yolda yürürken aniden buzda kayıp yere düştü. Arkadan gelen kamyonet düşen kadını altına alıp birkaç metre sürükledi. Olayı görüp kamyonet altındaki kadının yardımına koşanlardan bazıları da kayıp düştü.

ARAÇTAN İNEN ŞOFÖR DE BUZDAN KAYIP DÜŞTÜ

Vatandaşların kamyoneti geri ittirip altındaki kadını çekerek çıkarttı. Kamyonet altından çıkan kadın ayağa kalkıp bir süre üzerindeki karları temizlerken kamyonet şoförü de araçtan indi. Şoför de iner inmez buzda kayıp düştü. Araç şoförü daha sora kamyonete aldığıı kadını hastaneye götürmek için olay yerinden ayrıldı.

Buzda düşen kadın kamyonetin altında sürüklendi

KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Görgü tanıkları 3 çocuk annesi olduğu belirtilen 40 yaşlarındaki kadının kazayı hafif sıyrıklarla atlattığını belirtti.

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