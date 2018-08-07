Buzla şoklayıp, diş fırçası ile işi bitirin

Kötü görüntüsü ve ağrısı ile adeta baş belası haline gelen, genelde hastalık belirtisi olarak kabul edilen dudak uçuklarından tamamen kurtulmak mümkün. Bitkisel çözüm önerilerini sıralayan uzmanlar; özellikle buz, yeni diş fırçası ve nane yağı uygulamasına dikkat çekiyor.

İşte dudak uçuklarından kurtulmak için sıralanan bazı öneriler:

MISIR NİŞASTASI

1 kaşık mısır nişastası ile 1 kaşık içme suyunu karıştırıp, macun haline getirin. Yatmadan önce uçuğunuza sürün. Uyandığınızda da nazikçe durulayın.

BUZ

Uçuk, ağrısının yanı sıra dudakta yanmaya da neden olabilir. Buz tutmak, uçuğun üzerindeki derinin hem nemlenmesini hem de yanmasının geçmesini sağlar.

VANİLYA

Vanilya özü, uçuğa neden olan virüsün çoğalmasını engeller. Pamuklu çubuğun ucuna sürdüğünüz vanilyayı, direkt olarak uçuğa uygulayın ve 1-2 dakika bekletin. Günde 4 kez uygulayabilirsiniz.

EKİNEZYA

Ekinezya bitkisi, bağışıklık sistemini güçlendireceğinden uçuk çıkmasına karşı vücudunuzu destekleyecektir.

NANE YAĞI

Uçuğu su ile temizleyin. Ardından pamuğu önce suya sonra da nane yağına batırıp uçuğa sürün. Günde 2 kez uygulamanız yeterli olacaktır.

ALOE VERA

1 çay kaşığı aloe vera jelini, direkt uçuğun üzerinde uygulayabilirsiniz.

YENİ DİŞ FIRÇASI

Diş fırçası, uçuk virüsünün taşınması için ideal ortam oluşturur. Uçuğunuz çıktıktan sonra temiz bir diş fırçasına geçin. Uçuk geçtikten sonra tekrar diş fırçasını değiştirmeyi ihmal etmeyin.