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Buzlanma beraberinde zincirleme kazayı getirdi: 12 yaralı

Kastamonu’da Oyrak Mevkisinde yoldaki buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

İHA | 31.12.2016 - 04:48
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Kastamonu’da Oyrak Mevkisinde M.K. idaresindeki 37 DS 525 plakalı kamyonet arıza yaptı. Arıza yapan araca yardım etmek isteyen H.K. idaresindeki resmi araç ise kenara çekerek durdu.

Buzlanma beraberinde zincirleme kazayı getirdi: 12 yaralı

Yol kenarında duran araçları gören R.Ç. idaresindeki 37 BA 745 plakalı otomobil ise, arazı yapan araçların arkasında durdu. Araçlarından inen vatandaşlar, arıza yapan araca yardım etmek istedi.

KAMYON VE MİNİBÜS PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Bu esnada yoldaki buzlanma nedeniyle yokuş aşağıya inen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonun aniden durması ve hemen arkasında hareket eden E.N. idaresindeki 37 EC 069 plakalı işçileri taşıyan minibüste kamyona çarpmamak için durmaya çalıştı. Buzlanma nedeniyle yoldan çıkan kamyon ve minibüs, kenarda park halindeki araçlara çarptı.

Buzlanma beraberinde zincirleme kazayı getirdi: 12 yaralı

Kaza sonrası olay yerinden kaçan kamyon ile işçileri taşıyan minibüs, iki kamyonetin ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

YARALILARIN İSİMLERİ

Yaralılardan Mikail Salcıoğlu (29), Nurgül Salcı (41), Asuman Akdaş (28), Arzu Akdaş (35), Fatma Çodur (48), Atilla Keleşoğlu (27), Tuğba Helvacıoğlu (23) ve Şükran Küpoğlu (32), olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ile Kastamonu’daki hastanelere kaldırıldı. Ayrıca kazada yaralanan 4 yaralıda, ayakta tedavi edildi.

Buzlanma beraberinde zincirleme kazayı getirdi: 12 yaralı

JANDARMA OLAY YERİNDE ÖNLEM ALDI

Kaza sonrası olay yerine gelen Devrekani İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaza mahallinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Başka bir kazanın daha yaşanmaması için tedbirini arttıran jandarma ekipleri, ayrıca Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçerek yolun kumlanmasını sağladı.

Buzlanma beraberinde zincirleme kazayı getirdi: 12 yaralı

Buzlanma ve kaza nedeniyle kısmen kapanan Kastamonu-İnebolu karayolu, jandarma ekiplerinin kontrollü bir şekilde kaza yapan araçların çekici marifetiyle kaldırılması sonucu tekrar araç trafiğine açtı.

Vatandaşlar ise, son günlerde Oyrak Mevkisinde buzlanma nedeniyle üst üste kazaların yaşandığını ve yetkililerin bu konuya önlem almasını istedi.

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