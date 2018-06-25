taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.008
USD
4,7012
EURO
5,4986
ALTIN
191,39
PETR
74,1600

Buzulların altında volkanik keşif

Bilim insanları, Antarktika'daki en büyük buzulun altında volkanik bir sıcaklık kaynağı keşfetti.

AA | 25.06.2018 - 19:48..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Rhode Island Üniversitesi Okyanus Bilimleri Enstitüsünün yürüttüğü çalışmada, Pine Island buzulu altında aktif bir volkanik sıcaklık kaynağı saptandığı belirtildi.

Okyanus Bilimleri Enstitüsünden Brice Loose, 2014'te Antarktika'ya yapılan keşif gezisi sırasında Pine Island buzulundan ve okyanustan çok sayıda numune aldıklarını kaydederek, buzuldaki erimenin kaynağını bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Buzulların altında volkanik keşif

BUZUN KİLOMETRELERCE ALTINDA

Araştırmaları sonucunda aldıkları numunelerde helyum-3 asal gazının yüksek konsantrasyonlarını görmeye başladıklarını belirten Loose, bunun da volkanik bir bulgu olduğuna işaret etti.

Loose, böyle bölgelerde volkanların sahip olduğu sıcaklık ve duman gibi göstergeleri görmenin mümkün olmadığını çünkü volkanik yarığın buzun kilometrelerce altında bulunduğunu kaydetti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti

Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti

418
Muharrem İnce TRT ekibini basın toplantısına almadı

Muharrem İnce TRT ekibini basın toplantısına almadı

380
İsmail Küçükkaya CHP seçmeninden linç yedi

İsmail Küçükkaya CHP seçmeninden linç yedi

177
CHP'lilere uyarı: Eve dönün

CHP'lilere uyarı: Eve dönün

140
Temel Karamollaoğlu'nun sandığından kendisine 2 oy çıktı

Temel Karamollaoğlu'nun sandığından kendisine 2 oy çıktı

303
Canan Kaftancıoğlu mağlubiyeti kabul etti

Canan Kaftancıoğlu mağlubiyeti kabul etti

160
15 saat sonra ortaya çıkan İnce, seçmenine şizofren dedi

15 saat sonra ortaya çıkan İnce, seçmenine şizofren dedi

197
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM