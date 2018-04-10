ByLock adını 'Bruce Wayne' koyan sanığa 7 yıl 6 ay hapis

Terör örgütüne nefes aldırmayan Mehmetçik'e operasyonlarda SİHA'lar da büyük bir destek sağlıyor.

4

Lufthansa krizde

Lufthansa, iş bırakma çağrısı nedeniyle 800’den fazla uçuşun iptal edileceğini ve bundan yaklaşık 90 bin yolcunun etkileneceğini duyurdu.