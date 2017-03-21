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ByLock kullanan 23 öğretmen gözaltında

Kayseri ve Bursa'da, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 23 eski öğretmen gözaltına alındı.

21.03.2017 - 10:54
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ByLock kullanan 23 öğretmen gözaltında

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği üyesi olan ve meslekten ihraç edilen 25 öğretmen hakkında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

23'Ü YAKALANDI

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerden 23'ünü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

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