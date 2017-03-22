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ByLock kullanan 12 FETÖ'cü öğretmen gözaltında

Aksaray merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda ByLock kullandığı belirlenen 12 öğretmenin gözaltına alındığı bildirildi.

22.03.2017 - 10:13
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gözlatı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, daha önce meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen 22 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Aksaray merkezli, Ankara, Konya, Adana, Niğde, Amasya ve Şanlıurfa'da çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, emniyete götürüldü.

10 KİŞİ ARANIYOR

Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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