ByLock kullanan 12 FETÖ'cü öğretmen gözaltında

1 Şahan Gökbakar'ın kızıyla ilk fotoğrafı Şahan Gökbakar 6 gün önce dünyaya gelen kızının ilk fotoğrafını Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

2 Urfalı robot tespih çekip mırra servis ediyor Şanlıurfa'da lise öğrencisi Mazlum Sürmeli, TÜBİTAK Bilim Fuarları Projesi kapsamında tamamı atık malzemelerden yapılan bir robot geliştirdi

3 FETÖ'cülerin Norveç’e sığınma başvuruları kabul edildi FETÖ'cü subayların 15 Temmuz'dan sonra Norveç'e yaptıkları sığınma başvurularına onay verildi.

4 Kuzey Kore'den füze denemesi Kuzey Kore'nin başarısız bir füze denemesi yaptığı, ABD ve Güney Kore tarafından da doğrulandı.

5 Terörü destekleyen sözleşmeli personelin işine son verilecek Terör örgütleriyle herhangi bir ilişkisi olduğu belirlenen sözleşmeli personelin sözleşmeleri feshedilecek.

6 Kıskançlık nereye kadar normal kabul edilir Kıskançlık nereye kadar normal kabul edilir, ne zaman sorunlu bir hal alır? Eşinizin-sevgilinizin aşırı kıskanç olduğunu nasıl anlarsınız?