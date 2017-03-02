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ByLock kullanan 19 polis tutuklandı

FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında, örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullanan eski ve görev başında 19 polis tutuklandı.

02.03.2017 - 09:54
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BYLOCK

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa, Balıkesir, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

17 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 28 emniyet mensubu gözaltına alındı.

19 POLİS TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı öğrenildi.

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