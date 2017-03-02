ByLock kullanan 19 polis tutuklandı

Galatasaray Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından, Birgün gazetesine en iyi gazete' ödülü verildi.

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Fuhuştan yakalanan Ukraynalı doçent doktor çıktı

N.O., savunmasında "Profesör olmak için çalışmalarım var. Paraya ihtiyacım vardı. Türkiye'de iyi para kazanılıyor diye duymuştum" dedi.