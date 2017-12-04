ByLock kullanan 2 eski öğretmene hapis cezası

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan Yeşim ve Orhan Kumbasar çifti ile avukatları katıldı.

BYLOCK KULLANIYORLAR

Mahkeme başkanı, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edilen Kumbasar çiftinin, ayrıca Bank Asya'da hesap hareketlilikleri bulunduğunu ve FETÖ ile bağlantılı Aktif-Sen üyesi olduklarını belirtti.

SANIKLAR BERAAT İSTEDİ

Savunmalarında üzerilerine atılı suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerini talep etti.

HAKİM 6 YIL VERDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Yeşim ve Orhan Kumbasar'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırdı.