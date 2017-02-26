ByLock kullanan 25 öğretmen gözaltında

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ''ByLock''u kullandıkları belirlenenlerin de aralarında olduğu meslekten ihraç edilen 31 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Kahramanmaraş merkezli Hatay, Mersin ve Adıyaman'da eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
6 KİŞİ ARANIYOR
Haklarında yakalama kararı bulunan diğer 6 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.