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ByLock kullanan 25 öğretmen gözaltında

FETÖ soruşturmasında haklarında yakalama kararı bulunan 31 eski öğretmenden 25'i gözaltına alındı.

26.02.2017 - 12:32
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BYLOCK

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ''ByLock''u kullandıkları belirlenenlerin de aralarında olduğu meslekten ihraç edilen 31 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Kahramanmaraş merkezli Hatay, Mersin ve Adıyaman'da eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

6 KİŞİ ARANIYOR

Haklarında yakalama kararı bulunan diğer 6 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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