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ByLock kullanan 95 TSK personeli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 54 ilde yürütülen FETÖ operasyonunda 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı verilmişti..

19.01.2017 - 11:35
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ByLock kullanan 95 TSK personeli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki FETÖ yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 243 askeri personelden 95’i gözaltına alındı.

EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA

İstanbul 9’uncu Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla yapılan operasyonlarda, şüphelilerin yakalanması ile ev ve iş yerlerinde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

RÜTBELERİ

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 243 personelin rütbeleri ise şöyle: 8 albay, 3 yarbay, 11 binbaşı, 11 yüzbaşı, 28 üsteğmen, 16 teğmen, 85 astsubay ve 81 mühendis, şoför ve teknisyen.

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