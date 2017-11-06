ByLock kullanan FETÖ'cü suçunu inkar etti

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Tahir Çabuk ile avukat katıldı.

İNKAR ETTİ

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"a bin 888 kez giriş yaptığı belirlenen Çabuk, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

"BEN YÜKLEMEDİM"

Savunması sırasında ellerini açarak "Ben yüklemedim, nereden bileyim kim yüklemişse." diyen sanığı Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak uyardı.

"15 TEMMUZ SONRASI DUYDUM"

Mahkeme heyetinden özür dileyen Çabuk, "Ben ByLock yüklemedim. Kimin yüklediğini de bilmiyorum. Ben iki telefonumu da sıfır aldım. Bu örgütle kesinlikle alakam yok. Önce orman mühendisliğini ardından özel yetenekle Van 100. Yıl Üniversitesini kazandım. Bu sırada devletin yurdunda kaldım. Mezun olup askere gidip geldikten sonra polis oldum. Silahlı terör örgütüne üye olsaydım, onların yurdunda kalırdım. Ben bu örgütü 15 Temmuz sonrası duydum. Kesinlikle irtibatım olmadı." şeklinde savunma yaptı.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMI...

Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, mevcut delil durumu ve suça dair cezanın kanundaki üst sınırını dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğuna karar vererek duruşmayı erteledi.