taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.752
USD
3,7824
EURO
4,0411
ALTIN
147,53
PETR
54,5700

ByLock kullanan FETÖ'cünün savunması: Teknoloji özürlüyüm

Kütahya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına başlandı

18.01.2017 - 16:21
  1. Haberler
  2. İç Haber

bylock

Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar, H.Y, F. A, D.K, S.Ö, S.K. ve tutuksuz yargılanan F.K. ile taraf avukatları ve yakınları katıldı.

"TEKNOLOJİ ÖZÜRLÜYÜM"

Kullandığı iki cep telefonunda terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlendikten tutuklanan H.Y, duruşmadaki savunmasında, 92 gündür tutuklu olduğunu belirterek, "Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık teknisyeni olarak çalışıyorum. Meslekten neden ihraç edildiğimi bilmiyorum. Teknolojiyle aram yoktur ve teknoloji özürlüyüm. ByLock nedir bilmiyorum. Telefonuma da böyle bir şey yüklemedim." dedi.

Diğer tutuklu sanıklar da H.Y. gibi kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, S.K'nin, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp tutuksuz yargılanmasına, diğer 4 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.



BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi

Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi

237
Bahçeli anayasaya neden evet dediğini açıkladı

Bahçeli anayasaya neden evet dediğini açıkladı

117
Hulusi Paşa'dan 20 km çıkışı

Hulusi Paşa'dan 20 km çıkışı

49
Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

167
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den görüşme açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den görüşme açıklaması

136
FETÖ üyesinden Fenerbahçe itirafı

FETÖ üyesinden Fenerbahçe itirafı

15
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli görüştü

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli görüştü

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM