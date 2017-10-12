ByLock kullanan FETÖ'cüye iyi hal indirimi

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Kaplumbağa ile oyunun acı sonu

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1 Elçin Sangu'nun annesi isyan etti Güzel oyuncu Elçin Sangu'nun annesi, "Kızımın istikbalini engelledi" dedi.

2 Kahramanmaraş kayak merkezine kavuşuyor Kahramanmaraş'ta uluslararası standartlardaki kayak merkezinin yapımının kış sezonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

3 Pelin Öztekin fit haliyle dikkat çekti Verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Pelin Öztekin, önceki gün bir filmin galasına katıldı.

4 Kış düğünleri için zarif gelinlikler İşte soğuk bir kış düğünü için seçilebilecek en iyi gelinlik modelleri.

5 Kardeşleri kurşunlayan katil zanlısına 24 yıl hapis Adana'da 1 kişiyi yaralayıp 1 kişi öldüren katil zanlısı kendini korumak için ateş ettiğini öne sürdü.

6 ALS hastasının hayalini jandarma gerçekleştirdi ALS hastalığı nedeniyle hiçbir vücut fonksiyonu çalışmayan Fatih Öztürk, talebi üzerine jandarmada bir günlük askerlik yaptı.