ByLock kullanan FETÖ'cüye iyi hal indirimi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yaparken, darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturmada, telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve hakkında dava açılan Binbaşı İstihbarat Şube Müdürü Jandarma Binbaşı Hidayet Soyuğurlu'nun yargılanmasına devam edildi.
Tunceli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dün yapılan duruşmada karar açıklanırken, sanık Soyuğurlu'ya 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan önce 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI
Mahkeme, daha sonra suçun 'terör suçu' olmasını dikkate alarak, cezayı 8 yıl 3 ay hapse çıkardı.
Sanığa iyi hal tutumu ve davranışları nedeniyle verilen ceza, son olarak 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına indirildi.