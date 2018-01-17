ByLock kullanmadım diyen FETÖ'cü 216 bin 953 kez girmiş

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen ve tutuklu yargılanan eski polis Ahmet Gazi, tutuklu bulunduğu Samsun E Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Hakkında , Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve örgütün gizli haberleşme ağı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen polis memuru Ahmet Gazi, savunmasını yaptı.

"BYLOCK'U FETÖ'CÜLER YÜKLEMİŞTİR"

Gazi, savunmasında üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek, "Kars'ta 2 sene dershane öğretmenliği yaptım, 5.5 yıl da polis memuru olarak görev yaptım. Benim FETÖ ile bir irtibatım olmadı. Ancak 2008 yılının yaz aylarında Kars Nilah Dershanesine başvurdum ve 2010 yılına kadar burada öğretmenlik yaptım." dedi.



Evli olduğunu ve eş durumundan dolayı Kars'a geldiğini anlatan Gazi, şunları kaydetti:



"Örgütün üniversite evlerinde veya yurtlarında kalmadım, 0507 xxx xx 80 numaralı hat bana aittir ancak bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. ByLock programını kullanmadım. Ben FETÖ üyeliğini ve ByLock iddialarını kabul etmiyorum. Ben sadece örgütün dershanelerinde çalıştım. Bu örgüt mensupları davaları sulandırmak için masum insanlar hakkında beyanlarda bulunuyor ve ByLock'u yüklenmiş gibi gösteriyor."

SAVCI: "216 BİN 953 KEZ BYLOCK ERİŞİMİ VAR"

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı ise Gazi hakkında, 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünün yaşandığı gece Emniyet Müdürlüğü Personel Şubesinin talimatına uymayarak göreve gelmediğine dair tutanak tanzim edildiğini belirterek, "Sanığın ifadesinde kullandığını beyan ettiği 0507 xxx xx 80 numaralı hatta 11 Ağustos 2014'te ByLock programı yüklendiği ve bu programa 216 bin 953 kez erişim sağladığı tespit edildi." ifadesini kullandı.



Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Gazi'nin terör örgütü üyeliği suçunu işlediğinin sabit olduğuna karar vererek, sanığı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.