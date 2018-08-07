ByLock operasyonunda 10 kişi gözaltında

Hız kesmeden devam eden FETÖ operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Devam eden FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında Antalya'da düzenlenen Bylock operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Yine aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Girişimci İşadamları Derneği yönetiminde bulunan 6 kişi hakkında mahkeme tarafından adli kontrol kararı verildi.

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

15 Temmuz darbe girişimi sonrası, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olması nedeniyle, kapatılan Antalya Girişimci İşadamları Derneği (AGİD)’nde farklı zamanlarda kurucu, yönetim ve denetim kurulları üyeliği bulunan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi oldukları değerlendirilen 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Antalya’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyoda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.N ve B.Ü. hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüpheliler E.Ç, O.T., T.Y. ve M.G. hakkında ise tutuklanmaları talebi ile dün Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliğince sorgularının ardından şüpheliler E.Ç., O.T., T.Y., M.G., A.N., B.Ü. hakkında adli kontrol kararı verildi.



BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üye ve yöneticilerinin kullandıkları kriptolu haberleşme aracı ByLock programını kullandıkları başka illerce tespit edilen, ikametlerinin Antalya olması nedeniyle gönderilen ve örgütle iltisaklı oldukları değerlendirilen 11 şüpheli hakkında başlatılan soruşturmada, eş zamanlı operasyon yapıldı. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınarak, 1 şüpheli S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan 10 kişi, kolluk işlemlerinin ardından ifadeleri alındıktan sonra şüpheliler N.Y. A.T., S.N.Ö., S.Y.K, M.K., R.Ş., F.G., M.B., R.M., T.G. ise Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan dolayı, tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Tamamlanan sorgularının ardından şüpheliler N.Y., A.T., S.N.Ö., S.Y.K., M.K., R.Ş., F.G., R.M., T.G. hakkında tutukluk kararı verilerek, kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi. Diğer şüpheli M.B. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.