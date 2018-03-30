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ByLock'a girişte rekor kıran FETÖ'cü gözaltında

Örgütün sözde yöneticilerinden olduğu belirlenen Yurdagül K.'nın 26 bin 174 kere ByLock'a giriş yaptığı tespit edildi.

DHA | 30.03.2018 - 15:26..
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgütün Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu illerinin sözde kadın sorumlusu Yurdagül K. (35) ve eşi Süleyman K. (36), Amasya polisi tarafından örgütün gaybubet evinde 28 Mart günü yakalandı.

26 BİN 174 GİRİŞ

'ByLock' kullanıcısı olduğu saptanan, 'Gülnur' kod adını kullanan meslekten ihraç edilen öğretmen Yurdagül K.'nin her iki telefonundan toplam  26 bin 174 kere 'ByLock'a girdiği tespit edildi.

ByLock'a girişte rekor kıran FETÖ'cü gözaltında

SORGUYA ALDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli bügün adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin eşi Süleyman K.'nin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nde sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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