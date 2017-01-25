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'ByLock'çu 19 askere 15 yıla kadar hapis istemi

"ByLock" kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan, 19 asker hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

25.01.2017 - 19:59
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan ve 15 Temmuz'daki darbe girişimine fiili olarak katılmayan örgüt mensuplarına yönelik soruşturmalar devam ediyor.

NE TÜR FALİYETLERDE BULUNDUKLARI ANLATILDI

Bu kapsamda, Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle aralarında subayların da bulunduğu 19 şüpheli asker hakkında iddianame hazırlandı. FETÖ'nün yapılanmasıyla örgütün eylemlerine yer verilen iddianamede, örgütün TSK içerisinde nasıl yapılandığı ve ne tür faaliyetler yürüttüğü anlatıldı.

19 ASKERE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Örgütün haberleşme amacıyla sadece kendi üyelerinin kullandığı belirlenen "ByLock" programına ilişkin bilgilerin yer aldığı iddianamede, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne katılmayan ancak "ByLock"u kullanan askerlerin halen TSK'da görev aldığı ve bunlara yönelik soruşturmaların sürdüğü vurgulandı.

İddianamede, 19 tutuklu FETÖ şüphelisi askerin, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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