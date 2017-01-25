ByLock’çu binbaşıyı gözaltına alınan polis kardeşi yakalattı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) karşı Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen polislere karşı operasyon düzenlendi.

21 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Giresun merkezli 8 ilde düzenlenen operasyon dahilinde haklarında yakalama emri çıkan, meslekten ihraç edilmiş 24 polisin evlerine baskın düzenlendi. Operasyonda 3 polise adreslerinde ulaşılamazken, 21 polis ise gözaltına alındı.

Giresun’a getirilen polislerin ‘ByLock’ sistemi üzerinden haberleşme sağladıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemleri bittikten sonra adliyeye sevk edilen polislerden 18’i tutuklandı, 2 polis adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 polis ise savcılıkça serbest bırakıldı.

SAVCILIK SORGUSUNDA KARDEŞİNİ YAKALATTI

Öte yandan, savcılıkça serbest bırakılan polisin savcılık sorgusunda kendisine, ‘Hakkında ByLock kullandığın iddiası var’ sorusu üzerine, "ByLock’u ben değil binbaşı olan kardeşim kullanıyordu" dediği ve bu ifade doğrultusunda KHK ile meslekten ihraç edilen kardeşin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Yine Giresun’da sürdürülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan ’abla’ yapılanmasından bir kadının ve bir de öğretmenin tutuklandığı öğrenildi.



