taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.458
USD
3,8121
EURO
4,0986
ALTIN
147,59
PETR
54,9000

ByLock’çu binbaşıyı gözaltına alınan polis kardeşi yakalattı

Giresun’da FETÖ'den gözaltına alınan bir polis, ifadesinde ByLock kullanan binbaşı abisini ihbar edince serbest kaldı.

25.01.2017 - 13:05
  1. Haberler
  2. İç Haber

ByLock’çu binbaşıyı gözaltına alınan polis kardeşi yakalattı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) karşı Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen polislere karşı operasyon düzenlendi.

21 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Giresun merkezli 8 ilde düzenlenen operasyon dahilinde haklarında yakalama emri çıkan, meslekten ihraç edilmiş 24 polisin evlerine baskın düzenlendi. Operasyonda 3 polise adreslerinde ulaşılamazken, 21 polis ise gözaltına alındı.

Giresun’a getirilen polislerin ‘ByLock’ sistemi üzerinden haberleşme sağladıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemleri bittikten sonra adliyeye sevk edilen polislerden 18’i tutuklandı, 2 polis adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 polis ise savcılıkça serbest bırakıldı.

SAVCILIK SORGUSUNDA KARDEŞİNİ YAKALATTI

Öte yandan, savcılıkça serbest bırakılan polisin savcılık sorgusunda kendisine, ‘Hakkında ByLock kullandığın iddiası var’ sorusu üzerine, "ByLock’u ben değil binbaşı olan kardeşim kullanıyordu" dediği ve bu ifade doğrultusunda KHK ile meslekten ihraç edilen kardeşin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Yine Giresun’da sürdürülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan ’abla’ yapılanmasından bir kadının ve bir de öğretmenin tutuklandığı öğrenildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ünlülerden referandumda evet kampanyası

Ünlülerden referandumda evet kampanyası

783
Trump'tan göçmenlere vize sınırlaması

Trump'tan göçmenlere vize sınırlaması

51
Meltem Cumbul referandumda vereceği oyu açıkladı

Meltem Cumbul referandumda vereceği oyu açıkladı

509
CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

336
TSK, Kuzey Irak'a girecek iddiası

TSK, Kuzey Irak'a girecek iddiası

100
Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

48
DEAŞ'ın kadısı tutuklandı

DEAŞ'ın kadısı tutuklandı

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM