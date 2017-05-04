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Bylock'cu memura 5 yıl hapis

Kayseri'de ByLock'u kullandığı tespit edilen tutuklu Akın Doğan, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

04.05.2017 - 17:10
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Bylock'cu memura 5 yıl hapis

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu memur Akın Doğan hazır bulundu. KHK ile kapatılan Serhat Dershanelerin sınav kitapçığı için Zaman gazetesine abone olduğu söyleyen Doğan kendini şöyle savundu:

"CEMAAT EVLERİNE GİTMEDİM"

"Hayatımda dershane dışında cemaat evlerine gitmedim. Dershanede tanıştığım arkadaş, cep telefonuma ByLock programı yükledi. Bekar olduğum için arkadaşım yüklediği ByLock programından bana evlenebileceğim birkaç bayan resmi gönderdi. Ben de resimlerini gönderdiği kadınların hiçbirini beğenmedim. Programın suç amaçlı kullanıldığını bilmiyordum."

Mahkeme heyeti yargılama sonunda Akın Doğan'a 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.

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