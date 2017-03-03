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Bylock'u inkar eden FETÖ'cü: Teknoloji özürlüyüm

FETÖ'nün gizli mesajlaşma programı 'Bylock' kullanan zanlılar mahkemedeki ifadelerinde kıvırdılar.

03.03.2017 - 15:47
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ASD

İzmir, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Samsun, Kütahya, Uşak, Muğla ve İstanbul gibi şehirlerde "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan örgüt mensubu bazı sanıklar, telefonlarında "ByLock" yüklü olduğu tespit edilmesine rağmen bunu inkar ederken, kimileri de emniyet ve savcılıkta uygulamayı kullandıklarını kabul edip mahkemede reddetti.

"BYLOCK'U UYUŞTURUCU MADDE ZANNETTİM"

Sanıkların, örgütün şifreli mesajlaşma programına ilişkin mahkemede verdikleri ilginç ve şaşırtıcı savunmaları ise şöyle oluştu:

Samsun'da, yürütülen soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan sanık Ercan Ç, ByLock kullanmadığını iddia ederek, "ByLock'u, emniyete çağrıldığımda duydum. İlk başta uyuşturucu madde zannettim." dedi.

TEKNOLOJİYLE ARAM YOKTUR, TEKNOLOJİ ÖZÜRLÜYÜM

Kütahya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan, kullandığı iki cep telefonunda da programı kullandığı belirlen H.Y., "Teknolojiyle aram yoktur ve teknoloji özürlüyüm. ByLock nedir bilmiyorum. Telefonuma da böyle bir şey yüklemedim." ifadelerini kullandı.

BEN KULLANMIYORUM KIZIM KULLANIYOR

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanan Doç. Dr. Y.K'nin "ByLock olduğu iddia edilen telefonu ben kullanmıyorum, 11 yaşındaki kızım kullanıyor. Kızım dershaneye gidiyor belki orada başkası yüklemiş olabilir." dediği ortaya çıktı.

 


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