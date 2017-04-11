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Bylock'u 'Yeğen' itiraf etmiş

İzmir’de 2 Şubat 2016’da polise giden “Yeğen” kod adlı gizli tanık FETÖ'nün yapılanmasına ilişkin bilgiler verdi.

11.04.2017 - 06:44
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Bylock'u 'Yeğen' itiraf etmiş

Bylock'u 'Yeğen' itiraf etmiş

Milli İstihbarat Teşkilâtı’nın (MİT), Fethullahçı Terör Örgütü’nün ( FETÖ) haberleşme ağı olan ByLock’a ilişkin Mayıs 2016’da ham veriler elde etmesini sağlayan ifade ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre İzmir’de 2 Şubat 2016’da polise giden “Yeğen” kod adlı gizli tanığın, FETÖ/ PDY’nin İzmir’in Bergama İlçesi’ndeki yapılanmasıyla ilgili bilgi vermek istediği ve 40 sayfalık ifadesinin sonunda ByLock’u anlattığı öğrenildi.

"NORMAL TELEFONLA GÖRÜŞME YAPANLAR İHANET ETMİŞ OLUR"

Gizli tanığın ifadesinde, 17 Aralık 2013 sonrasında FETÖ üyelerinin telefon dinlemelerine karşı tedbir almaya başladığını ve ByLock kullanımına geçildiğini belirterek “ByLock ile ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen’den gelen talimatta, ‘Tüm üyeler ByLock programı üzerinden görüşmeler yapsın, normal telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet etmiş olur’ diyordu” dediği belirtildi.

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