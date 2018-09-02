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C vitamini eksikliği hayatın her anında baş gösteriyor

Vücuda alınan şiddeti az darbede bile morarma görülüyorsa, bu durum C vitamini eksikliğini gösteriyor. Uzmanlar, C vitamini eksikliğinde yaşanabilecek sorunları anlatarak önerilerde bulunuyor.

Haber Merkezi | 02.09.2018 - 12:16..
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C vitamini eksikliği hayatın her anında baş gösteriyor

C vitamini hem bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidan özellikler gösterdiğinden hem de vücuda bolca enerji verdiğinden zinde ve enerjik olmak isteyenlerin mutlaka bolca alması gereken vitaminlerden biri olarak biliniyor. Dolayısıyla vücutta yeteri kadar bulunmaması ve ihtiyacı karşılamaması durumunda da yorgunluk baş gösteriyor. Sebebini bilmediğiniz ve aslında yorulmadığınız bir günde kendinizi çok yorgun, halsiz ve güçsüz hissediyorsanız C vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

C vitamini eksikliği hayatın her anında baş gösteriyor

KEMİKLER AĞRIMAYA BAŞLIYOR

C vitamini, kas ve kemik sağlığı açısından mutlaka tüketilmesi gereken vitaminlerin başında geliyor. Doğal olarak eksikliği söz konusu olduğunda önce kas ve eklemler, ardından da kemikler ağrımaya başlayabiliyor. Eğer böyle bir şikayetiniz varsa bir hekime başvurarak gerekli ölçümleri vakit kaybetmeden yaptırın.

C vitamini eksikliği hayatın her anında baş gösteriyor

CİLT PUL PUL DÖKÜLECEK KIVAMA GELİYOR

C vitamini, ciltte kolajen üretilmesini, bu sayede de cildin canlanmasını, parlamasını ve hücrelerin yenilenmesini sağlayan bir vitamin. Vücutta yeterince bulunmadığında da cildin kurumaya başlamasına, bu vitamin eksikliğinin uzun süre devam etmesi durumundaysa cildin pul pul dökülecek kıvama gelmesine neden oluyor.

C vitamini eksikliği hayatın her anında baş gösteriyor

ŞİŞKİNLİK VE RENKSİZLİK OLABİLİR

Hem kolojen üretimine katkıda bulunması, hem antioksidan özellikleri hem de hücreler arasında bağ kurulmasına destek olması nedeniyle C vitamini, diş ve diş eti sağlığı için oldukça önemli yer tutuyor. Eksikliği durumunda diş etlerinde şişkinlik ya da renksizlik olarak gösteriyor. Daha ciddi miktarda bir eksiklik söz konusu ise diş eti kanamaları ve dişlerde problemler yaşanabiliyor.

C vitamini eksikliği hayatın her anında baş gösteriyor

YARALARIN GEÇ İYİLEŞMESİNİN SEBEBİ DE EKSİKLİK

C vitamini, vücudu toksinlerden temizlemeye yardımcı olduğundan kan dolaşımının düzenli ve sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlıyor. C vitamini eksikliği nedeniyle kan dolaşımında oluşan aksaklıklar, vücudun en ufak bir darbe karşısında hassaslaşmasına neden olabiliyor. Bunu anlamanın yolu da cildin eskiden hiç olmadığı kadar çok lekelenmeye ve morarmaya başlaması. Aynı şekilde yaralarınız geç iyileşiyorsa, örneğin mutfaktaki küçük bir kaza sonucu oluşan ufak bir bıçak kesiği bile eskiden olduğundan çok daha uzun sürede iyileşiyorsa bu da vitamin eksikliğinin bir belirtisi olabilir. Ancak bu durum, sadece C değil D ve K vitaminlerinin eksikliğinde de kendini gösterebilir.

C vitamini eksikliği hayatın her anında baş gösteriyor

DİYETSİZ VE SPORSUZ KİLO VERMEK TEHLİKELİ

Zayıflamak adına diyet ya da spor yapmadığınız halde, hatta günlük beslenme ve aktivite düzeninizi hiç değiştirmemiş olmanıza rağmen kilo vermeye başladıysanız ve verdiğiniz miktar dikkat çekici ölçüde fazla ise bu genel olarak iyiye işaret olarak görülmez. C vitamini eksikliği de dahil olmak üzere birçok sorun kilo vermeye neden olabilir. Böyle bir sorunla karşı karşıyaysanız hiç vakit kaybetmeden alanında uzman doktorlara görünmenizde fayda var.

C vitamini eksikliği hayatın her anında baş gösteriyor

SAÇ DÖKÜLMESİ, KEPEK VE SAÇLARIN ZAYIFLAMASI

C vitamini derinin ve saçların sağlıklı olması için gerekli olan vitaminlerin başında geliyor. Eksikliği de doğal olarak tıpkı ciltte oluşan sorunlar gibi hem saç derisinin hem de saçların sağlığını olumsuz etkiliyor. Eğer bildiğiniz başka bir neden yoksa şampuanınızı bile değiştirmediğiniz halde kepek, saç dökülmesi, saçların zayıflaması gibi sorunlar yaşamaya başladıysanız C vitamini bakımından yüksek yiyecekler tüketerek bir süre gelişmeleri takip edebilir, sorunların devam etmesi durumunda yine uzmanlardan destek almayı deneyebilirsiniz.

C vitamini eksikliği hayatın her anında baş gösteriyor

BURUN KANAMASI VİTAMİNSİZLİKTEN OLABİLİR

Aniden yaşanan burun kanamalarının en temel sebeplerinden biri vitaminsizlik olabiliyor. C vitamini gibi K vitamini eksikliğinde de kendini gösteren burun kanamaları, daha birçok sorunun habercisi olsa da, eğer bildiğiniz başka hiçbir neden yokken böyle bir sorunla karşılaşırsanız ve bu sorun kendini tekrarlayan bir hal aldıysa mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

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