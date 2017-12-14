Cabarov: ABD nereye karıştıysa yağma hükmediyor

Rus senatör Vladimir Cabarov, ABD'nin dış politikada yanlış kararlar alarak sadece Orta Doğu değil aynı zamanda dünya arenasında da saygınlığını kaybettiğini belirti.





"KUDÜS'ÜN STATÜSÜ BELLİ"



Cabarov, Trump'ın Kudüs açıklamasının hükümsüz olduğunu dile getirdi. Rus senatör, "Hukuken Kudüs'ün statüsü uluslararası evraklarda belirtilmekte” dedi.

ABD'nin 10 yıl önce Orta Doğu'da başlattığı projesinin meyvelerini aldığını söyleyen Cabarov, "Nereye karıştılarsa her yerde kaos, yağma hükmediyor. İktidara en radikal güçler geliyordu" şeklinde konuştu.