taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.153
USD
3,8139
EURO
4,5171
ALTIN
153,75
PETR
62,7600

Cabarov: ABD nereye karıştıysa yağma hükmediyor

ABD'nin Orta Doğu'daki eski projelerinin meyvelerini topladığını söyleyen Rus senatör Vladimir Cabarov, "Nereye karıştılarsa yağma hükmediyor" dedi.

Haber Merkezi | 14.12.2017 - 03:08..
  1. Haberler
  2. Dünya
Cabarov: ABD nereye karıştıysa yağma hükmediyor

Rus senatör Vladimir Cabarov, ABD'nin dış politikada yanlış kararlar alarak sadece Orta Doğu değil aynı zamanda dünya arenasında da saygınlığını kaybettiğini belirti.

Cabarov: ABD nereye karıştıysa yağma hükmediyor

"KUDÜS'ÜN STATÜSÜ BELLİ"

Cabarov, Trump'ın Kudüs açıklamasının hükümsüz olduğunu dile getirdi. Rus senatör, "Hukuken Kudüs'ün statüsü uluslararası evraklarda belirtilmekte” dedi.

ABD'nin 10 yıl önce Orta Doğu'da başlattığı projesinin meyvelerini aldığını söyleyen Cabarov, "Nereye karıştılarsa her yerde kaos, yağma hükmediyor. İktidara en radikal güçler geliyordu" şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir
İsrail sınır kapılarını kapattı
İsrail, Gazze Şeridi'nden roket atıldığını iddia ederek Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sınır kapılarını kapatma kararı aldı.
Almanya'da koalisyon görüşmeleri yeniden başladı
18 Ekim'den beri koalisyon kurulmaya çalışılan Almanya'da, Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat Parti yeniden masaya oturdu.
Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de yaralı sayısı 73 oldu
Filistin'de devam eden gösterilere gerçek mermiyle müdahale eden İsrail askerlerinin yaraladığı sivil sayısı 73'e çıktı.
Beyaz Saray: Suriye'de Türkiye ile ortak çalışacağız
Suriye'den çekilmeyeceklerini belirten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, bölgeye istikrar getirmek için Türkiye ile ortaklık yapacaklarını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehit Şahin'in oğluna verdiği söz yerde kalmadı

Şehit Şahin'in oğluna verdiği söz yerde kalmadı

9
City İngiltere'de iki rekor daha kırdı

City İngiltere'de iki rekor daha kırdı

2
Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de yaralı sayısı 73 oldu

Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de yaralı sayısı 73 oldu

8
Almanya'da koalisyon görüşmeleri yeniden başladı

Almanya'da koalisyon görüşmeleri yeniden başladı

13
Mecliste arbede çıktı

Mecliste arbede çıktı

30
Cabarov: ABD nereye karıştıysa yağma hükmediyor

Cabarov: ABD nereye karıştıysa yağma hükmediyor

3
4 saldırgan Samsun'da 1 kişiyi darp etti

4 saldırgan Samsun'da 1 kişiyi darp etti

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM