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Caddede otomobilin çarpması sonucu öldü

Antalya'da TFF il temsilcisi İsmail Şener'in babası Ramazan Şener, yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken, bir otomobillin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA | 02.12.2017 - 13:30..
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Acı haberi alarak kaza yerine gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Antalya İl Temsilcisi İsmail Şener, babasının cansız bedeni başında gözyaşı döktü.

Caddede otomobilin çarpması sonucu öldü

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde meydana geldi. Burhanettin Onat Caddesi'nden kent merkezine seyreden Harun Mernut yönetimindeki 42 B 16 70 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ramazan Şener'e çarptı.

Caddede otomobilin çarpması sonucu öldü

Çarpmanın şiddetiyle havalanarak önce otomobilin ön camına düşen sonra da yola savrulan Şener, olay yerinde öldü. Acı haberi alarak gelen Ramazan Şener'in eşi Fatma, oğulları Fatih ve İsmail Şener gözyaşlarına boğuldu. Babasının yerde yatan cansız bedenine sarılan TFF Antalya İl Temsilcisi İsmail Şener'i, polis ekipleri ve yakınları sakinleştirdi.

Caddede otomobilin çarpması sonucu öldü

Ramazan Şener'in cesedi polisin incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna konuldu. Polis, sürücü Harun Mernut'u gözaltına alarak soruşturma başlattı.

Caddede otomobilin çarpması sonucu öldü

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