Caddede otomobilin çarpması sonucu öldü

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Diyarbakırlıların yasaklı bölgede selfie mücadelesi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yapılan operasyonlar nedeniyle bazı sokak ve mahallelere girilemiyordu. Şimdi o bölgelerde çalışmalar sürüyor ve Diyarbakırlılar burayı görmek için adeta yarışıyor.