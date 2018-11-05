Cadılar Bayramı gösterisinde ölüm

Cehennem Melekleri 2 filminde rol alan Kazak asıllı bir dublör Kassym Zhumaguzhin geçtiğimiz günlerde Kazakistan'da bir gece kulübünde Cadılar Bayramı partisine katıldı.

ŞOV YAPACAKTI ÖLÜME GİTTİ

Kazak dublör, gece kulübünde Cadılar Bayramı temalı idam gösteri yapmak için hazırlandı.

Sahne performansı için mumya kılığına giren Kassym Zhumaguzhin, kendisini boynundan yerden 3 metre yukarıda bir ipe bağladı.

Fakat işler planlandığı gibi gitmedi.

GÖSTERİNİN BİR PARÇASI ZANNETTİLER

34 yaşındaki zavallı adam boğulmaya ve can çekişmeye başladı.

Bu sırada Cadılar Bayramı performansını izleyen kişiler, dublörün can cekiştiği anları gösterinin bir parçası olarak düşündü.

Dublör kısa sürede bilincini kaybetti, kalp krizi geçirdi ve olay yerinde hayatını kaybetti.