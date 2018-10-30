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Cadılar Bayramı için taktığı diş pahalıya mâl oldu

Anna Tew; Cadılar Bayramı için aldığı takma dişi çıkaramayınca soluğu hastanede aldı.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 13:52..
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ABD'de Cadılar Bayramı'nı kutlamak isteyen Anna Tew, 2,5 poun vererek bir takma diş satın aldı. Ancak hiç beklemediği bir olayla da karşı karşıya kaldı.

Cadılar Bayramı için taktığı diş pahalıya mâl oldu

CADILAR BAYRAMI'NDA SOLUĞU HASTANEDE ALDI

Cadılar Bayramı için takma dişi yapışkanıyla birlikte takan Tew, kutlamayı yaptıktan sonra dişi çıkarmak istedi. Dişi çıkarırken başarısız olan kadın, hemen hastaneye gitti.

Cadılar Bayramı için taktığı diş pahalıya mâl oldu

DOKTORLAR ZORLANDI

Doktorların muayene ettiği Tew'un bir dişi çekilmek sorunda kaldı. Genç kadın yaşadıklarından sonra kazıyarak çıkarılan takma dişi bir daha kullanmayacağını açıkladı.

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