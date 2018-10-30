Cadılar Bayramı için taktığı diş pahalıya mâl oldu

ABD'de Cadılar Bayramı'nı kutlamak isteyen Anna Tew, 2,5 poun vererek bir takma diş satın aldı. Ancak hiç beklemediği bir olayla da karşı karşıya kaldı.

CADILAR BAYRAMI'NDA SOLUĞU HASTANEDE ALDI

Cadılar Bayramı için takma dişi yapışkanıyla birlikte takan Tew, kutlamayı yaptıktan sonra dişi çıkarmak istedi. Dişi çıkarırken başarısız olan kadın, hemen hastaneye gitti.

DOKTORLAR ZORLANDI

Doktorların muayene ettiği Tew'un bir dişi çekilmek sorunda kaldı. Genç kadın yaşadıklarından sonra kazıyarak çıkarılan takma dişi bir daha kullanmayacağını açıkladı.