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Cadılar Bayramı'nda ABD'de rekor bekleniyor

Her yıl ekim ayının son gününde kutlanan Cadılar Bayramı'nın (Halloween) bu yıl ABD ekonomisine rekor katkı yapması bekleniyor.

31.10.2017 - 11:45
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Tüm dünyada büyük bir çoşku ile kutlanan cadılar bayramı çılgınlığı ekonomiye de büyük katkı sağlıyor. renkli kostümlere, korku temalı süslemelere, içleri oyularak ışıklandırılan kabaklara ve kostümleriyle kapı kapı dolaşarak şeker isteyen çocuklara sahne olan Halloween için Amerikalılar her yıl milyarlarca dolarlık harcama yapıyor.

Halloween dolayısıyla ülkede bu yıl yapılan harcamaların 2016'ya göre yüzde 8,3 artışla 9,1 milyar dolara ulaşarak rekor kırması öngörülüyor.

Cadılar Bayramı'nda ABD'de rekor bekleniyor

EKONOMİYE CADILAR BAYRAMI DESTEĞİ

AA muhabirinin ABD Ulusal Perakendeciler Birliği'nin (NRF) verilerinden derlediği bilgilere göre, ABD'de Halloween harcamaları geçen yıl 8,4 milyar dolar ile 2012'den beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Cadılar Bayramı'nda ABD'de rekor bekleniyor

Tüketicilerin kostümler için 3,4 milyar dolar, süslemeler için 2,7 milyar dolar, kabak ve şekerler için 2,6 milyar dolar, tebrik kartları için de 400 milyon dolar harcaması bekleniyor. 326 milyon nüfuslu ABD'de, geçen yıl yaklaşık 171 milyon kişi Halloween kapsamında düzenlenen etkinlik ve şenliklere katılırken, katılımcı sayısının bu yıl 179 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.

Cadılar Bayramı'nda ABD'de rekor bekleniyor

ABD'de tüketici eğilimlerini ölçen Prosper Insights & Analytics'in verilerine göre, ABD halkının yüzde 72'sinin Halloween kapsamında herhangi bir etkinliğe katılması öngörülüyor.

ABD'DE REKOR HARCAMA BEKLENTİSİ

ABD'de hanehalkının Halloween kapsamında ortalama 86 dolar (326 Türk lirası) harcamasıyla bu alanda da bir rekor kırılması bekleniyor.

Halloween harcamalarında en büyük paya kostümler sahip. Uzmanlar, çocukların genellikle süper kahraman kostümlerini, yetişkinlerin ise cadı kıyafetleri ve makyajlarını tercih ettiğini belirtiyor.

Cadılar Bayramı'nda ABD'de rekor bekleniyor

ABD'de, Halloween kostümleri için yetişkin erkeklerin ortalama 96 dolar, yetişkin kadınların da ortalama 77 dolar harcaması bekleniyor. Tüketicilerin yaklaşık yüzde 35'inin kostümlerini internetten temin etmesi, yüzde 30'unun da perakende mağazalarından satın alması öngörülüyor.

KİŞİ BAŞINA 40-150 DOLARLIK KATKI

AA muhabirinin ABD'nin en büyük perakende mağazalarından derlediği verilere göre, Halloween kapsamında en çok satan çocuk kostümleri arasında Spider-Man (Örümcek Adam), Harry Potter ve Wonder Woman gibi süper kahraman ve film karakterleri ile cadı kıyafetleri bulunuyor.

Cadılar Bayramı'nda ABD'de rekor bekleniyor

ABD'li e-ticaret devi Amazon'da Spider-Man kostümü ortalama 31 dolara satılırken, perakende şirketleri Walmart ve Target'ta Harry Potter ve Wonder Woman kostümleri 20 ila 40 dolar arasında alıcı buluyor.

Söz konusu perakende firmalarında, yetişkin cadı kostümleri de 40 ila 150 dolar arasında değişiyor.

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