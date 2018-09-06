Çadırda bilim ve sanat eğitimi

Yozgat'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi tarafından, tarım işçilerinin çocuklarına yönelik başlatılan "Göçmen Kuşları Projesi" düzenlenen eğlence programıyla tamamlandı.

SABAT VE BİLİM EĞİTİMİ VERİLDİ

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Tarım İşçisi Konaklama alanında Sosyal Hizmet Merkezi tarafından 3 ay önce başlatılan proje kapsamında tarım işçisi anne ve babalar çalışmak için tarlaya giderken, çocuklara da sanat ve bilim yuvası adı altında oluşturulan 2 çadırda sanatsal ve bilimsel eğitim verildi.

EL SANATLARI SERGİLENDİ

Öğrenciler çeşitli deneyler yapıp teleskopla ay ve yıldızları izlerken, sanat yuvasında ise el işi ve resim yaparak yaz tatillerini değerlendirdi.

Kadınlara yönelik açılan okuma yazma kursunda ise sabah çalışmaya giden 5 kadın akşam saatlerinde ders alarak okuma yazma öğrendi.

Tarım işçilerinin memleketlerine dönüşlerinin başlamasıyla birlikte proje tamamlanırken, çocukların yaptıkları resim ve el işi çalışmaları sergilendi.