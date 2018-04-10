Çağatay Ulusoy eski aşkına döndü

‘İçerde’ dizisindeki set arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşen Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, geçtiğimiz ekimde yollarını ayırmıştı. Yaklaşık beş aydır ayrı olan ikili, hafta sonu Etiler’deki bir mekanda samimi bir şekilde objektiflere takıldı.

AŞK SERENAY YÜZÜNDEN SONA ERMİŞTİ

Burak Kut’u dinlemeye giden Ulusoy ve Sarışın, gece boyunca sohbet edip, eğlendi.

Aşklarına bir şans daha verdikleri iddia edilen çiftin ilişkileri, Ulusoy’un eski sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın Instagram’dan fotoğrafını beğenmesi nedeniyle bitmişti.