,Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ tekneleri birleştirdi

İki yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, yine tekneleriyle tatile çıktı. Bu yıl da geleneği bozmayan ikili, tatil için Marmaris’te bir araya geldi.

ÇAĞATAY'A MORAL OLSUN

Milliyet'te yer alan habere göre, Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer, Ulusoy ise üç erkek arkadaşıyla mavi tura çıktı. Lüks teknelerini yan yana demirleyen oyuncular, bütün günü beraber geçiriyor. Tatlıtuğ ailesi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hapis cezası olan arkadaşlarını eğlendirmek ve moralini yükseltmek için ellerinden geleni yapıyor. Sabahları uyanır uyanmaz denizde buluşan ikili, önceki gün keyifli halleriyle dikkat çekti.

EŞİYLE DENİZDE ROMANTİK ANLAR

Oyuncular, yarım saat boyunca hem yüzdü hem de suda sohbet etti, ardından da spor yaptı. Ulusoy, teknede şınav çekerken, tekrar denize giren Tatlıtuğ, eşiyle romantik anlar yaşadı.

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