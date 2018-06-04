taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.171
USD
4,6311
EURO
5,4176
ALTIN
192,66
PETR
76,5000

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ tekneleri birleştirdi

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan dört yıl iki ay hapis cezası alan Çağatay Ulusoy, arkadaşlarıyla tekne turuna çıktı.

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 07:41..
  1. Haberler
  2. Magazin

İki yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, yine tekneleriyle tatile çıktı. Bu yıl da geleneği bozmayan ikili, tatil için Marmaris’te bir araya geldi.

ÇAĞATAY'A MORAL OLSUN

Milliyet'te yer alan habere göre, Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer, Ulusoy ise üç erkek arkadaşıyla mavi tura çıktı. Lüks teknelerini yan yana demirleyen oyuncular, bütün günü beraber geçiriyor. Tatlıtuğ ailesi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hapis cezası olan arkadaşlarını eğlendirmek ve moralini yükseltmek için ellerinden geleni yapıyor. Sabahları uyanır uyanmaz denizde buluşan ikili, önceki gün keyifli halleriyle dikkat çekti.

EŞİYLE DENİZDE ROMANTİK ANLAR

Oyuncular, yarım saat boyunca hem yüzdü hem de suda sohbet etti, ardından da spor yaptı. Ulusoy, teknede şınav çekerken, tekrar denize giren Tatlıtuğ, eşiyle romantik anlar yaşadı.

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ tekneleri birleştirdi

,Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ tekneleri birleştirdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce yabancı büyükelçileriyle buluştu

Muharrem İnce yabancı büyükelçileriyle buluştu

307
Onurcan Özcan'ın teknesi alabora oldu kendisi kayboldu

Onurcan Özcan'ın teknesi alabora oldu kendisi kayboldu

13
Erdoğan: Kandil'e tokat vurulacak

Erdoğan: Kandil'e tokat vurulacak

74
Memurluk hayali kuruyordu şehit düştü

Memurluk hayali kuruyordu şehit düştü

25
Çin'de vasiyeti üzerine bir kişi aracıyla gömüldü

Çin'de vasiyeti üzerine bir kişi aracıyla gömüldü

55
Kanada da Trump'ı hedef tahtasına koydu

Kanada da Trump'ı hedef tahtasına koydu

18
Arap petrol bakanları dengesi için iş birliği yapacak

Arap petrol bakanları dengesi için iş birliği yapacak

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM