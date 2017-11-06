Çağatay Ulusoy yanlışlıkla Serenay'ı beğendi

Aynı dizide birlikte rol alan ve aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy dizi bittikten bir süre sonra ayrıldı. Sarıkaya, ilişki biter bitmez 2015 yılında aynı reklamda rol aldığı Kerem Bürsin ile aşk yaşamaya başladı.

HEMEN BEĞENİYİ GERİ ALDI

Çağatay Ulusoy geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın başrolünü üstlendiği dizinin sosyal medyadaki tanıtımını beğendi. Ulusoy, beğenisini hemen geri alsa da bu durum takipçilerinin gözünden kaçmadı. Çağatay Ulusoy daha önce de ayrıldığı sevgilisi Duygu Sarışın'ın gönderisini yanlışlıkla beğenmişti.