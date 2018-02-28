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Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya'ya yakın takip

Çağatay Ulusoy, sosyal medyada eski sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın paylaşımlarına gizli gizli bakıyor.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 07:55..
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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, başrolünde yer aldığı “Fi” dizisinin setinden fotoğrafını önceki gün Instagram’da paylaştı.

YANLIŞLIKLA BEĞENDİ

Binlerce yorum alan fotoğrafı beğenenler arasında eski sevgilisi Çağatay Ulusoy’un da olduğu görüldü. Ancak Ulusoy saniyeler içinde beğeniyi geri aldı.

Bu durum Sarıkaya’nın takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada “Aman Kerem görmesin” yorumları yapıldı.

Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy’dan ayrıldıktan sonra meslektaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, 2 yıldır birlikte.

Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya'ya yakın takip

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