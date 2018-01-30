Çağın en büyük intikamı: Dresden Bombardımanı

Dresden, bir zaman dünyanın en güzel şehirlerinden biriydi. Gotik mimarisi ve göz kamaştırıcı binaları ile tarihin en güzel sayfalarında yerini alan kent, 1945 yılının Şubat ayında korkunç bir saldırı ile sarsıldı.



Bombardıman öncesi Dresden şehri...

II. Dünya Savaşı'nın en ateşli zamanlarında ABD ve Birleşik Krallık hava kuvvetleri, Almanya’nın Dresden şehrini bombaladı.

TARİHİN EN BÜYÜK İNTİKAMI

Adolf Hitler yönetimindeki Alman orduları Avrupa'da işgal faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor; mottosu olan ari ırk politikasını yürütüyordu. Son derece kanlı ve vahşi geçen işgal günleri, Almanya'nın muhalif devletlerce durdurulması sonucu yavaşladı.

Stalingrad'da alınan yenilgi, Almanya'yı çekilmeye mecbur kılarken, karşı cephedeki devletler teyakkuz haline geçti. İngiltere'yi bombardımana tutan Almanya, 13 Şubat 1945 tarihinde büyük bir intikama yenik düştü.

FOSFOR BOMBARDIMANI

13 Şubat tarihinde ABD, 15 Şubat tarihinde ise Birleşik Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin bombardımanını yaşayan Dresden, sadece dakikalar içerisinde hayalet kente döndü. Hiroşima ve Nagazaki'den büyük olmasa da bu yıkım, Avrupa tarihinin en büyük kıyımı oldu.

Bu bombardımanı farklı kılan olay ise kullanılan bomba türü oldu.13-15 Şubat arasında gerçekleşen saldırıda, Dresden’e atılan bombaların arasında fosfor bombası da vardı.

VAHŞİ SALDIRI

Solunum yollarında ciddi tahribatlara neden olan fosfor, çevredekilerin havasızlıktan boğularak ölmelerine neden oldu.

Olay sonrasında çevredekilere yardıma gelen ilk yardım ekipleri yerlerde yatan cesetlerin yanarak neredeyse kül haline geldiğini gördü. Bu durumun da fosfor bombasının etkisi olduğu, vücudu içten yakarak durdurulamayan bir yangın oluşturduğu gözlendi.

AVRUPA'DA VAHŞİ BİR İNTİKAM

ABD ve Birleşik Krallık ordualarının yaptığı saldırılarda, 20 ton bombanın kullanıldığı tespit edilirken, bu bombaların büyük bir bölümünü de fosfor katkılı kimyasal mühimmatın oluşturduğu tespit edildi.

Hitler Almanyası savaşı kaybederken, Dresden Bombardımanı, Avrupa tarihinin en vahşi intikamı olarak tarihteki yerini aldı. Dresden tarih komisyonunun yaptığı incelemelerde 2010 yılında bir rapor yayınlandı. Raporda, yıkılan binalar haricinde en az 25 bin sivilin hayatını kaybettiği tespit edildi.