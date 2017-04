Çağın İbn-i Sina’ları NUN’dan çıkacak

Her anne babanın hayali çocuğunun iyi bir meslek sahibi olması. Bu amaç uğruna eldeki tüm imkanlar zorlanıyor. Bütün birikimler çocuğun eğitimi için harcanıyor. Ancak Türkiye'de hâlâ sınav odaklı bir eğitim sistemi olduğu için çocuklar iyi bir üniversiteyi kazanmak uğruna neredeyse ilkokuldan itibaren yarış atına dönüyor.

NUN OKULLARI HAYALLERDEKİ EĞİTİMİ HAYATA GEÇİRDİ

Mühendis olmak uğruna edebiyatı, diplomat olmak uğruna matematiği unutuyor. Bir hobi edinmek için ayrılacak zamanlar deneme sınavlarına harcanıyor. Hatta çocuk sınav düşünmekten kendi kültürüne, değerlerine, maneviyatına bile uzaklaşabiliyor. Akademik başarı uğruna oluşan bu çok ciddi boşlukları kapatmak için 2014'te kurulan NUN Okulları, tüm anne babaların hayalindeki eğitimi hayata geçirdi.

Çocukları yarış atı olmaktan kurtaran, sınav odaklı eğitim yerine öğrencilere fıtratlarına uygun kişisel ve sosyal becerileri, ilgi alanları doğrultusunda akademik kadrosunu eğitim gönüllülerinden oluşturan NUN Okulları geliştirdiği yerli ve milli modelle geleceğin çok yönlü nesillerini yetiştirecek.

ÖĞRENCİLER TEK BİR ALANDA YETKİN OLMAYACAK

Geçmişteki başarılı bilim insanları, devlet adamları ve sanatkârların meziyetlerinden ilham alınarak hazırlanan eğitim modeliyle öğrencilerin tek bir alanda değil, edebiyattan sanata matematikten felsefeye kadar birçok kulvarda belli bir yetkinlikte olması hedefleniyor.

Uluslararası programların milli değerlerimiz ve kültürümüze göre adapte edildiği anlayışla öğrenciler kendini ve dünyayı okuyabilen aynı zamanda kendi kültürünü koruyabilen bireyler olarak yetişecek. Tıpkı bir İbn-i Sina gibi tıp alanında uzmanken aynı zamanda müzisyen de olabilen, felsefeye ve astronomiye de hâkim bir neslin doğması için harekete geçildi.

NUN Okulları Genel Müdürü Fatih Nida Üye alışagelmiş eğitim modellerinden çok farklı olan bu vizyona nasıl karar verdiklerini, uygulama metotlarını ve hedeflerini anlattı.



HEDEF İYİ İNSAN YETİŞTİRMEK

Geçmişteki Türk bilim insanlarının, devlet adamları ve sanatkârlarının sadece tek bir alana odaklanmadığını, başka yönlerini geliştirdiğini de hatırlatan Üye, "Örneğin İbn-i Sina. Tıp hekimi olarak biliniyor ama aynı zamanda bir filozof, müzisyen. Devlet adamlarına bakıyorsunuz, her padişahın bir sanatı var. Marangozluktan mücevher oymacılığına kadar hepsi var. İçlerinde şair olanlar çok. Yani bir bütün olarak baktığınızda akıl, duygu, irade ve eylem bütünlüğü içerisinde hareket ettiklerini görüyorsunuz" diyor. Bu noktadan hareketle geçmişten ve geleneklerimizden alınan güçle çağın gerekliliklerini harmanlamaya çalıştıklarını anlatan Üye, hedeflerini şöyle özetliyor:"



"BİR GELENEK YÜKSELİYOR"

Uluslararası Bakalorya ile kendi kültürel ve manevi değerlerimizi birleştirip bambaşka bir modellemeyle, öğrencilerimizi iyi bir insan olarak yetiştirmek amacımız. Önemli olan çocuğun iyi bir insan olması, karakterli olması, üretim yapabilmesi, kendisinden etrafa zarar gelmemesi, kendi kültürel kimliğini iyi bilmesi, kendini ve dünyayı okuyabilmesi ve bunların hepsini bir potada eritebilmesi."

Türk kültüründe edebiyatın, mimarinin, müziğin kendine has bir geleneği olduğunu söyleyen Üye "Geçmişle, kültürümüzle olan bağımız ciddi anlamda kopmuş. Belli bir düzeyin ötesine geçmemiş. Bizim mottolarımızdan birisi de 'Bir gelenek yükseliyor'.

Yeni İbn-i Sina'lar, yeni Mimar Sinan'lar, Fatıma El Fıhri'ler, yeni Fatih Sultan Mehmed'lerimiz yetişecek. Akademik donanımı zaten olacak. Bunun yanı sıra en az birkaç yabancı dile hâkim, dünya nereye gidiyor görebilecek ve öngörülerde bulunabilecek, aynı zamanda geçmişini, kültürel kimliğini bilen ve kendi özünün ve yeteneklerinin de farkında bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Her türlü birikimini bu ülkenin gelişmesi için harcayacak" diyor.

DUAYEN DESTEKLİ MÜFREDAT

Bu hedefe uygun bir müfredat geliştirmek için okulun kuruluşundan önce gelişmiş ülkelerin programları incelendi. Modeliyle, müfredatıyla ve uygulayacağı program ile tamamen özgün bir eğitim modeli oluşturmak ve ülkenin eğitim süreçlerine bir değer katmak amacıyla NUN Okulları kuruldu.

Uygulanan özgün eğitim modeli uluslararası alanda kabul görmüş Uluslararası Bakalorya (IB) temeli ile birleştirildi. Her bir dersin müfredatının hazırlanılmasında, alanında yetkin hocalardan, akademisyenlerden görüş alındı.

ÜSTÜN ZEKÂLILAR OKULU DEĞİLİZ

NUN Okulları, öğrenci kabulünde titiz davranıyor. Ancak kriter çocuğun IQ seviyesi değil, anlama, yorumlama ve analiz yetenekleri. "Biz üstün zekâlılar okulu değiliz" diyen Üye "Öğrencilerimizi TIMSS ve PISA sınavları tarzı sorularla öğrencinin yorum yapma yeteneğini, analiz sentez yapabilme gücünü, doğru ifade edebilme yeteneğini değerlendiriyoruz. Önemli olan bu süreçleri aşması" hatırlatmasını yapıyor. Okulun amacı, çocuğu çok yönlü geliştirmek olduğu için ara sınıflara öğrenci kaydı yapılmıyor. Üye "Çünkü öğrencilerimizin temelden belli bir anlayışla yetişmeleri gerekiyor" diyor.

66 ÖĞRENCİYE 22 KULÜP

Çok yönlü bireyler olarak yetişmesi için öğrencilere onlarca alan sunuluyor. Okulda ebru sanatından radyoculuğa, müzikten ahşap oymacılığına kadar tam 22 alanda hizmet veren kulüpler faaliyet gösteriyor. Her kulüp o alandaki duayen isimlerin desteğiyle faaliyetlerine devam ediyor. Örneğin ebru sanatı kulübü Hikmet Barutçugil'in desteğiyle kuruldu.

Okulun kulüplerinden biri de kitap ya da tarihi kumaşların onarıldığı ancak Türkiye'de neredeyse hiç olmayan konservasyon alanında açıldı. Bu konuda da New York Metropolitan Müzesi'nde çalışmış uzman bir isimden yardım alındı.

ÖĞRETMENLER DE ÇOK YÖNLÜ

Oldukça iddialı bir hedefle yola çıkan NUN Okulları öğretmen kadrosunu da bu yönde belirledi. Büyük bir bölümü yüksek lisans mezunu olan öğretmenlerin de çok yönlü olduğu gözleniyor. Kendi alanlarının yanında başka alanlarda da yetkinlik sahibi, birkaç yabancı dil bilen öğretmenler mevcut.

Öğretmenleri çok ciddi bir elemeden geçirdiklerini söyleyen Üye "En önemli kıstasımız donanımdan önce eğitim gönüllüsü olması. Bu dünyayı kurtaracak nesiller yetiştirme noktasında kendisini sorumlu hissedecek" diyor.

YOK BÖYLE KARNE

NUN Okulları'nda öğrencinin öz eleştiri yapabilmesi için çok farklı uygulamalar var. Bu kapsamda karneler de alışagelmişin dışında. NUN'un karnesinde 'pekiyi', 'iyi' ya da 'zayıf' gibi dereceler yok.

Bunun yerine bir kitapçık veriliyor. Kitapçıkta her dersin kendi öğretmeni tarafından öğrencinin edindiği kazanımlar anlatılıyor. Ardından öğrencinin kendisiyle ilgili değerlendirmelerine yer veriliyor. Ödev anlayışı da farklı. Öğrencinin zaman yönetimi yapabilmesi için her dersin ödevi bir kitapçıkta haftalık olarak pazartesi günleri veriliyor. Çocuk hangi gün hangi dersin ödevini yapacağına kendisi karar veriyor. Kitapçıklar bir hafta sonra toplanıyor. Veliler de VIS sistemi üzerinden sürece dahil oluyor. Çocuklarının her türlü gelişimini bu dijital platformdan takip edebiliyor.

YATILI GELENEĞİ BAŞLAYACAK

NUN Okulları'nda bir dönem oldukça revaçta olan ancak şimdilerde unutulmaya yüz tutan yatılılık kültürü de başlayacak. Kız öğrenciler için 320, erkekler için 400 kapasiteli yurtlar yapılıyor. Yatılılık lisede zorunlu, ortaokullarda ise isteğe bağlı olacak.

Yurtlarla 24 saatin programlanmasının daha mümkün olabileceğini söyleyen Üye "İstanbul gibi büyük bir şehirde öğrenciler trafikte çok zaman kaybediyor. Ödev ya da farklı faaliyetler için zaman bulamıyorlar. Yatılılıkla spor, güzel sanatlar, müzik, drama gibi topluluklar oluşturarak burada öğrencilerin her türlü gelişimine katkı sağlamaya çalışacağız" diyor.