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Çağla Şıkel: Artık partner istemiyorum

Yıllardır Alişan'la program sunan Çağla Şıkel, yoluna tek başına devam edeceğini belirtti.

Haber Merkezi | 31.01.2018 - 12:07..
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Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Dostlar Mahallesi dizisinde rol alan Çağla Şıkel ve Alişan yollarını ayırma kararı aldı.

Çağla Şıkel: Artık partner istemiyorum

"KİMSEYİ İSTEMİYORUM"

Çocuklarıyla Akmerkez'degörüntülenen Çağla Şıkel, Palandöken'e gideceğini dile getirdi. Tek başına bir televizyon programına başlayacağını söyleyen Çağla Şıkel, "Artık tek başıma sunacağım. Partner istemiyorum" dedi.

Kısa süre önce Alişan'ı sevgilisi Buse Varol konusunda uyaran Çağla Şıkel'in 'Hızlı gitme' sözünün ikilinin arasını açmış olabileceğini akıllara getirdi.

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