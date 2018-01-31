Çağla Şıkel: Artık partner istemiyorum

Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı’ya doğum gününde 900 bin TL değerinde Range Rover marka cip hediye etti.

Acun Ilıcalı'dan kızına 900 bin TL'lik araba

Zeytin Dalı Harekatı'nın bir an önce durmasını isteyen HDP'li Ertan, operasyonların devamında Anadolu'ya cenazelerin gelmeye devam edeceğini söyledi.

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ABD: Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik bitmeli

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Körfez ülkelerinin Katar'ı terör ülkesi ilan ederek yaptırım uygulamasının, kendilerine de zarar verdiğini söyledi.