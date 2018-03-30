Çağla Şıkel: Çocuklarımın öğrenmesini istemiyorum

2013 yılında sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 3 ile 5 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya olan manken Çağla Şıkel, Maslak'taki bir mekan çıkışında görüntülendi.

Muhabirlerin "Hakkınızda vergi kaçırdığınız yönünde haberler var. Doğru mu?" şeklindeki sorusuna Çağla Şıkel, "Arkadaşlar daha sonra konuşalım. Gereken açıklamayı avukatım yaptı. Daha fazla cümle kurmama gerek yok. İyi çalışmalar" cevabını verdi.

Güzel manken Çağla Şıkel

"ÇOCUKLARIN HABERİ YOK"

"Peki oğlunuz Kuzey ve Uzay, hakkınızda çıkan hapis cezası iddialarını öğrendiler mi?" sorusu üzerine ise Çağla Şıkel, "Çocuklarımın tabii ki haberi yok. Onların öğrenmesini istemiyorum" dedi.