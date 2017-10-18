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Çağla Şıkel Emre Altuğ için dans etti

7 yıllık evlilikleri 2 yıl önce biten şarkıcı Emre Altuğ ve Çağla Şıkel dün akşam yeniden bir araya geldi.

18.10.2017 - 09:46
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Ünlü şarkıcı Emre Altuğ'a dün akşam verdiği konserde eski eşi Çağla Şıkel eşlik etti.

ESKİ BALERİN ÇAĞLA

Dün akşam Zorlu PSM'de gerçekleşen konserde Emre Altuğ'u sahnede yalnız bırakmayan Çağla Şıkel, eski eşine sahnesinde balerin olarak dans ederek destek oldu. Modelliğe başlamadan önce bale dersleri alan Şıkel'in dansı büyük ilgi gördü.

Çağla Şıkel Emre Altuğ için dans etti İZLE

Çağla Şıkel Emre Altuğ için dans etti

Altuğ, konserden kısa bir süre önce Çağla Şıkel'e teklif götürmüştü. Güzel manken de eski eşini kırmayıp teklifi hemen kabul etmişti.

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