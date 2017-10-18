Ünlü şarkıcı Emre Altuğ'a dün akşam verdiği konserde eski eşi Çağla Şıkel eşlik etti.
ESKİ BALERİN ÇAĞLA
Dün akşam Zorlu PSM'de gerçekleşen konserde Emre Altuğ'u sahnede yalnız bırakmayan Çağla Şıkel, eski eşine sahnesinde balerin olarak dans ederek destek oldu. Modelliğe başlamadan önce bale dersleri alan Şıkel'in dansı büyük ilgi gördü.
Çağla Şıkel Emre Altuğ için dans etti İZLE
Altuğ, konserden kısa bir süre önce Çağla Şıkel'e teklif götürmüştü. Güzel manken de eski eşini kırmayıp teklifi hemen kabul etmişti.