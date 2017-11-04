Çağla Şıkel: Emre'yi çok seviyorum ama evlilik yok

Podyuma çıktığı defile öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan manken Çağla Şıkel, mankenliği bırakmanın bir yaşı olduğuna inanmadığını söyledi.

Bu kadar sevilirken, kendime bu kadar iyi bakıyorken, iyi görünüyorken, hala bir talep varken ve el üstünde tutuluyorken bırakmayı düşünmüyorum" diyen Şikel sözlerine "Podyuma çok çıkamıyorum. Dizi çekimlerim var, Youtube kanalım var. Bunlarla da ilgilenmek zorundayım. Seçici davranıyorum" şeklinde devam etti.





"EMRE'Yİ GERÇEKTEN ÇOK SEVİYORUM"

Eski eşi şarkıcı Emre Altuğ'la yeniden evlenecekler yönündeki iddialara da yanıt veren Çağla Şikel, şunları kaydetti:

"İnsanlar bizi beraber görmek isteyebilirler ama bizde öyle bir şey yok. Bu nedenle her seferinde söylüyorum ki, insanların kafasında soru işareti kalmasın. Biz çok iyi geçinen iki anne babayız. Sevgili anlamında, karı koca anlamında yollarımızı ayırmış olsak bile çocuklarımız için görüşüyor ve sohbet ediyoruz. Bu tekrar bir araya geleceğiz anlamında olmuyor. Bizim böyle bir düşüncemiz, fikrimiz asla yok. Emre'yi gerçekten çok seviyorum. Çok çok iyi bir insan, şükürler olsun ki, çocuklarımın babası kendisi. Bu büyük bir şans. Fakat bu tekrar bir araya geleceğimiz, evleneceğimiz anlamına gelmiyor."