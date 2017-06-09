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Çağla Şıkel: Hayatımda biri olursa 1,5 olurum

İki çocuk annesi güzel manken Çağla Şıkel, bilinmeyenlerini anlattı...

09.06.2017 - 07:31
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çağlaşikell

Çağla Şıkel, 'Duymayan Kalmasın' programına konuk oldu. Şıkel, bilinmeyenlerini anlattı. İşte ünlü modelin açıklamalarından bazı bölümler:

1998-1999 yıllarında yurtdışından teklif gelmişti. Oraya çalışmaya gitmediğim için hiç pişman değilim.

"KAŞIK KAŞIK ÇİKOLATA YİYORUM"

Ruhen ve bedenen kendime bakıyorum. Kaşık kaşık çikolata yiyorum ama her gün yapmıyorum bunu. Doyduğu zaman masadan kalkmayı bilen insanlardanım. Haftanın 3 günü fitness ve ağırlık çalışıyorum.

Çocuklar hafta sonu Emre'de kalıyor. Emre ile boşanmış olmamıza rağmen sürekli birlikteyiz. Onun da hayatında biri olabilir, benim de hayatımda biri olabilir. Bunu yönetecek olgunluktayız.

"KENDİMİ YARIM KALMIŞ HİSSETMİYORUM"

Kendimi yarım kalmış ve eksik hissetmiyorum. Kendimi tamamlamak için hayatımda birisinin olmasını hiç düşünmedim. Tamamlanmayı beklemiyorum. Hayatımda biri olursa 1.5 olurum.

"BOŞANDIKTAN SONRA KENDİMİ ÇOCUKLARIMA ADADIM"

Boşanmak çok zor bir karardı. Boşandıktan sonra hayatıma biri girsin istemedim. Kendimi çocuklarıma adadım.

Alişan'ın nişanı 29 Haziran'da, düğünü kasım gibi düşünüyorlar.

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