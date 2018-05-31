Çağla Şıkel: Hayatta hiçbir şeye küsmem

Ünlü manken Çağla Şıkel, önceki gün Etiler’de annesiyle birlikte alışveriş yaptı. Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay’ın okullarında gerçekleşen kurdele bayramındaki bateri performansları hakkında, "Çok gurur vericiydi. Teşvik önemli ama babalarının müzisyen olmasının da etkisi var. Çocuklar da çok ilgili" şeklinde konuştu.

"HEYECANLANDIRACAK PROJE OLURSA OLUR"

Son olarak yer aldığı 'Dostlar Mahallesi' dizisinin erken bitmesi nedeniyle oyunculuğa küsüp küsmediği sorularına Şıkel, "Hiçbir şeye küsmedim. Hayatta hiçbir şeye küsmem. Sadece doğru ve heyecanlandıracak bir proje olduğu zaman yapabilirim" cevabını verdi.