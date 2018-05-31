taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.040
USD
4,4791
EURO
5,2549
ALTIN
187,93
PETR
77,4500

Çağla Şıkel: Hayatta hiçbir şeye küsmem

En son rol aldığı Dostlar Mahallesi dizisi yayından kalkan Çağla Şıkel, ekranlara küsmediğini söyledi.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 11:42..
  1. Haberler
  2. Magazin

YY

Ünlü manken Çağla Şıkel, önceki gün Etiler’de annesiyle birlikte alışveriş yaptı. Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay’ın okullarında gerçekleşen kurdele bayramındaki bateri performansları hakkında, "Çok gurur vericiydi. Teşvik önemli ama babalarının müzisyen olmasının da etkisi var. Çocuklar da çok ilgili" şeklinde konuştu.

"HEYECANLANDIRACAK PROJE OLURSA OLUR"

Son olarak yer aldığı 'Dostlar Mahallesi' dizisinin erken bitmesi nedeniyle oyunculuğa küsüp küsmediği sorularına Şıkel, "Hiçbir şeye küsmedim. Hayatta hiçbir şeye küsmem. Sadece doğru ve heyecanlandıracak bir proje olduğu zaman yapabilirim" cevabını verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

568
Mehmet Ağar AK Parti için sahada

Mehmet Ağar AK Parti için sahada

87
Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

113
Financial Times'ta yayınlanan 24 Haziran analizi

Financial Times'ta yayınlanan 24 Haziran analizi

193
ABD'den S-400 itirafı: F-35'ler ile birlikte tutamayız

ABD'den S-400 itirafı: F-35'ler ile birlikte tutamayız

205
Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

264
Karısını dövdüğü için kafa yiyen adamı savcı saldı

Karısını dövdüğü için kafa yiyen adamı savcı saldı

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94