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Çağla Şikel: Kaslar olmasa bir deri bir kemiğim

Kaslı vücudu yüzünden erkeğe benzediğine dair eleştirilere maruz kalan Çağla Şikel, açıklama yaptı.

05.06.2017 - 07:37
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Çağla Şıkel, Disney Pixar’ın yeni filmi ‘Arabalar 3’ün 16 Haziran’daki vizyonu öncesinde çocuklarla buluştu. Gün boyu süren etkinliklerin ev sahipliğini üstlenen model, en az minikler kadar eğlendi. Uzaktan kumandalı araba yarışı yapan Şikel, bir yandan da soruları yanıtladı.

"GÖZ ZEVKİNİZİ BOZUYORSAM KUSURA BAKMAYIN"

Kaslı vücudu nedeniyle eleştirilen manken, kilo alamadığını ve spor yapmadığı takdirde bir deri bir kemik kalacağını belirtti. Sunucu, “Kas ağırlığımı artırmaya çalışıyorum, yoksa bir deri bir kemik kalacağım. Göz zevkinizi bozuyorsam lütfen kusura bakmayın” dedi.

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