Çağla Şıkel'den takipçisine: Çok ayısın

YouTube'da kişisel bakım, sağlıklı yaşam ve moda hakkında videolar çeken Çağla Şıkel, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine doğru bakımla cildinin nasıl sağlıklı olduğunu paylaştı.

"SENİN GİBİ KARIMIZ OLSA ALDATMAYIZ"

Şıkel'i takip eden bir kullanıcı ise "Bu yaşta böyle bir güzellik her eve lazım. Keşke her Türk kadını senin gibi bakımlı ve güzel olsa. O zaman biz de hatunları aldatmayız" yorumunu yaptı.

"KEŞKE SİZ DE AYI OLMASAYDINIZ"

Erkek takipçisinin yaptığı bu çirkin yorum karşısında sinirlenen Çağla, "Keşke siz de bu kadar ayı olmasaydınız" diyerek ateş püskürdü.