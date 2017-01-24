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Çağla Şıkel'e Emre Altuğ'un yeni aşkı soruldu

Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ'un Buse Narcı ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında "Mutluluklar dilerim" dedi.

24.01.2017 - 11:56
  1. Haberler
  2. Magazin

Annesiyle Kuruçeşme'de kahvaltı yapan Çağla Şıkel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÖYLE BİR ŞEY VARSA MUTLULUKLAR DİLERİM"

Şıkel'e eski eşi Emre Altuğ'un yeni aşkı Buse Narcı soruldu. Çağla Şıkel, "Öyle bir şey varsa mutluluklar dilerim" dedi.Çağla Şıkel'e Emre Altuğ'un yeni aşkı soruldu

Çağla Şıkel'e Emre Altuğ'un yeni aşkı soruldu

BUSE NARCI KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASINDA TANINMIŞTI

Fethiye doğumlu 24 yaşındaki Buse Narcı, Kenan Işık'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasına katılıp ilk soruda elenerek tanınır hale geldi.

Tevfik Hiçyılmaz'dan eğitim aldıktan sonra Oda Tiyatrosu'nda oyunculuk yapan Narcı, Show TV'de yayınlanan “Bugün Ne Giysem” yarışmasına katılıp burada Barbie olarak adlandırılınca foto modellik teklifleri almıştı.

ÖZCAN DENİZ'LE AŞK YAŞADIĞI İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Buse Narcı, bir arkadaş toplantısında tanıştığı Özcan Deniz’le aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Çağla Şıkel'e Emre Altuğ'un yeni aşkı soruldu

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