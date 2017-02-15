Çağla Şıkel'e Hakan Akkaya ile öpüştüğü fotoğraf soruldu

New York Moda Hafta haftasında podyumda boy gösteren Şıkel, defile sonrası Renkli Sayfalar programında çok konuşulan Hakan Akkaya ile öpüşme fotoğrafını açıkladı.

"YANLIŞ DENK GELDİK"

"Yanlış denk geldik. O sırada yanaktan öpüşecektik öyle denk geldi" diyen Şıkel, şunları söyledi:

"HERKESİN KENDİ BAKIŞ AÇISIDIR, SIKINTI YOK"

"Bunun konuşulması çok enteresan. Bu kadar bir başarı elde ettikten sonra sadece o fotoğrafın konuşulması enteresan. Herkes istediği yorumu yapabilir. Herkesin kendi bakış açısıdır. Defiledeki başarıyı görmek isteyen onu görür, öpüştüğümüzü görmek isteyen onu görebilir yani. Sıkıntı yok"







