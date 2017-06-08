Çağlar Ertuğrul Ecem Baltacı'ya küllük fırlattı

Yapımcı, bazı oyuncuların isteği üzerine sigara içenler için geçtiğimiz ay karavan kiraladı. Ecem Baltacı, geçen pazartesi karavanda sigara içerken içeri rol arkadaşı Çağlar Ertuğrul girdi ve “Dışarı çık, burada yemek yiyeceğim” dedi. Ecem Baltacı’nın “Burası sigara odası, yemeğini başka yerde ye” sözleri kavganın fitilini ateşledi.

"HADDİNİ BİL"

Sinirlerine hakim olamayan Ertuğrul, “Haddini bileceksin. Şimdi buradan çabuk çık” diyerek masanın üzerindeki kül tablasını Ecem Baltacı’ya fırlattı. Karavandaki seslerin yükselmesi üzerine set durdu. Set çalışanları iki oyuncuyu güçlükle ayırdı. Yönetmen Murat Saraçoğlu yardımcılarını gönderip Çağlar ve Ecem’e sakin olmaları talimatı verdi.