taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.617
USD
3,5466
EURO
3,9956
ALTIN
146,55
PETR
48,3700

Çağlar Ertuğrul Ecem Baltacı'ya küllük fırlattı

Star TV’de yayınlanan “Fazilet Hanım Ve Kızları” dizisinin setinde olay çıktı.

08.06.2017 - 08:10
  1. Haberler
  2. Magazin

DD

Yapımcı, bazı oyuncuların isteği üzerine sigara içenler için geçtiğimiz ay karavan kiraladı. Ecem Baltacı, geçen pazartesi karavanda sigara içerken içeri rol arkadaşı Çağlar Ertuğrul girdi ve “Dışarı çık, burada yemek yiyeceğim” dedi. Ecem Baltacı’nın “Burası sigara odası, yemeğini başka yerde ye” sözleri kavganın fitilini ateşledi.

"HADDİNİ BİL"

Sinirlerine hakim olamayan Ertuğrul, “Haddini bileceksin. Şimdi buradan çabuk çık” diyerek masanın üzerindeki kül tablasını Ecem Baltacı’ya fırlattı. Karavandaki seslerin yükselmesi üzerine set durdu. Set çalışanları iki oyuncuyu güçlükle ayırdı. Yönetmen Murat Saraçoğlu yardımcılarını gönderip Çağlar ve Ecem’e sakin olmaları talimatı verdi.

İlginizi Çekebilir
Deniz Çakır: Dostumdur yanlış anlaşılmasın
Asmalımescit'e eğlenmeye giden Deniz Çakır, görüntülendiği kişinin dostu olduğunu söyledi.
Betül Şahin tatilde
Önceki gün Bodrum-Ortakent'teki plajda görüntülenen oyuncu Betül Şahin, deniz keyfi yaptı
Deniz Seki 500 Bin TL'lik teklifi geri çevirdi
Deniz Seki, 500 bin TL'lik astronomik teklifi 'Ailemle vakit geçireceğim' diyerek elinin tersiyle itti.
Brooke Shields elbisesinin altına pantolon giydi
CFDA Ödülleri'ne kolsuz, derin göğüs dekolteli ve çiçekli bir elbise giyen Brooke Shields, yırtmacını açıp altındaki pantolonu gösterd
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gazetecinin Dağlık Karabağ sorusu Ermeni bakanı kızdırdı

Gazetecinin Dağlık Karabağ sorusu Ermeni bakanı kızdırdı

29
Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

35
82 yıllık mini traktörü pancar motoruyla tarlaya döndürdü

82 yıllık mini traktörü pancar motoruyla tarlaya döndürdü

9
NASA'ya 12 yeni astronot seçildi

NASA'ya 12 yeni astronot seçildi

28
Emine Erdoğan: Yeni nesil elinde bayrakla ölümü öldürdü

Emine Erdoğan: Yeni nesil elinde bayrakla ölümü öldürdü

99
Taksim Meydanı'nda Katar'a destek yürüyüşü

Taksim Meydanı'nda Katar'a destek yürüyüşü

50
Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu için tarih verildi

Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu için tarih verildi

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM