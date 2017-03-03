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Çağlayan Adliyesi'nde rüşvet operasyonu

Çağlayan Adliyesi'nde bulunan 14 ayrı icra müdürlüğüne rüşvet operasyonu düzenlendi, 18 kişi gözaltına alındı.

03.03.2017 - 08:31
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "hukuk bürolarının Çağalayan Adliyesi'nde bulunan icra müdürlüklerinde rüşvet alınıyor. Rüşvetsiz işlem yaptıramıyoruz" şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Mali polis, Çağlayan Adliyesi'nde bulunan 14 ayrı icra müdürlüğünde teknik ve fiziki takip çalışması başlattı.

Çağlayan Adliyesi'nde rüşvet operasyonu

100 LİRADAN 10 BİN LİRAYA KADAR RÜŞVET

Gizli kameralarla yapılan teknik takipler sırasında, icra müdürlüğünde işlem yapan kişilerin 100 TL ile 10 bin TL arasındaki parayı zarfın içerisinde dosyaya koyduğu belirlendi.

İcra müdürlüklerinde yıllık dönen rüşvet çarkının en az 1 milyon TL olduğu öğrenildi.

Çağlayan Adliyesi'nde rüşvet operasyonu

İCRA MÜDÜRÜ VE YARDIMCILARI GÖZALTINA ALINDI

Habertürk'ün haberine göre; mali polis, akşam saatlerinde mesai bitimine az bir süre kala Çağlayan Adliyesi'nde bulunan 14 ayrı icra müdürlüğüne eş zamanlı baskın düzenledi. 3'ü katip 15'i İcra Müdürü ve yardımcısı olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı.

Çağlayan Adliyesi'nde rüşvet operasyonu

RÜŞVET VERMEYENLERİ İŞİ GECİKTİRİLİYOR

Gözaltına alınan zanlıların, rüşvet karşılığında icra dosyalarını öne aldıkları, dosyaların 1 aylık ilam süresini doldurmadan 1 günde dolmuş gibi gösterdikleri rüşvet vermeyen kişilerin işlemlerini geciktirdikleri belirlendi.

Çağlayan Adliyesi'nde rüşvet operasyonu

RÜŞVET DEĞİL MASRAF DEDİLER

Gözaltına alınan İcra Müdürü ve yardımcıları yapılan ilk sorgulamalarında, zarf içerisinde dosyalara konularak kendilerine verilen paraların, taksi parası veya yapılan masraflarla ilgili paralar olduğunu söyleyerek, "kesinlikle rüşvet almadık" dedi.

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