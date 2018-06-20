Cahit Külebi’nin şiir anlayışı

Külebi, 21 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Şiirlerinde özellikle “yurt, insan ve doğa sevgisi”ni işleyen Külebi, halk şiirlerini ve türküleri çok sevmiş; onlardan yararlanarak çağdaş bir şiir oluşturmuştur. Etkilendiği bir diğer özel konu ise, çocukluğunun ve gençlik yıllarının geçtiği yörelerdir…

KÜLEBİ’NİN ŞİİR ANLAYIŞI

- Şiirlerinde “Nazmi Cahit” takma adını kullanan Külebi, 1940 nesli içinde kendi üslubunu bulmuş ve daha fazla yenilik peşinde koşmamıştır.

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- Yeni şiirin özellikleriyle gelenekselliği başarıyla birleştirdiği memleket şiirleriyle tanınır. Ayrıca yine romantik, duygulu, lirik şiirleri ile ünlüdür.

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- Heceye yakın bir serbest mısra üslubu ile sade ve temiz bir dil kullanmış, kendine özgü ve içten eserler vermiştir. Kafiyeyi ise, şiirinde ahenk oluşturmak için kullanmıştır.

- Hayali değil gerçek olana odaklanan, fertçi değil toplumcu anlayışı benimseyen bir tavırla şiirlerini yazmıştır. Yani “Yeni Romantizm” olarak adlandırılan bakımı benimsemiştir.

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- Şiirlerinde özellikle Halk Edebiyatı olanaklarından yararlanan Külebi, şiirlerini bir saz şairi içtenliğiyle yazmıştır.

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- Anadolu gerçeklerini yansıtmaya gayret etmiştir. Anıları ve çocuk yaşının gözlemleri bu konuda çok yardımcıdır.

Damla Karakuş

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