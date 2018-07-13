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Cahit Sıtkı Tarancı'nın evi müze oldu

Şiirleriyle okuyucularının beğenisini kazanmış Diyarbakırlı şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın müzeye dönüştürülen evi ziyaretçilerini ağırlıyor.

AA | 13.07.2018 - 14:45..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

"Memleket isterim, gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun, kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert ne gönülde hasret olsun, kardeş kavgasına bir nihayet olsun..."

"Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün..." dizeleriyle adeta ölümsüzleşen ünlü şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın doğup büyüdüğü ev, müze olarak hizmet veriyor.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLUYOR

Cahit Sıtkı Tarancı ve ailesinin yaşadığı, 1733 yılında yapılan, Diyarbakır sivil mimarisinin en güzel örnekleri arasında gösterilen, 1973 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülen yapı, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden büyük beğeni topluyor.

Cahit Sıtkı Tarancı'nın evi müze oldu

ŞAİRİN HAYATINDAN İZLER

Şairin 19. yüzyıl Diyarbakır yaşantısını canlandıran etnografik malzemeler, özel eşyaları, el yazısı ile yazılmış mektupları, kitapları, aile fotoğrafları ve belgelerini barındıran müze evi, her yaştan ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kenti ziyaret edenlerin mutlaka görmek istediği tarihi mekanlar arasında bulunan müzeyi gezenler, adeta Tarancı'nın 46 yıllık yaşamındaki kesitlere yolculuk yapıyor. Diyarbakır Müzesi'nce 2012 yılında "Cahit Sıtkı Tarancı ve Ziya Gökalp Müzesi Teşhir, Tanzim Onarım Projesi" kapsamında yapılan restorasyon çalışması ile hamam ve mutfak gibi çeşitli bölümlerin yeniden düzenlendiği, geçici sergi mekanının da yer aldığı avlulu tarihi yapıyı gezenler, Tarancı'nın kitapları ve yayınlarının bulunduğu kütüphaneden de yararlanabiliyor.

Cahit Sıtkı Tarancı'nın evi müze oldu

Cahit Sıtkı Tarancı'nın evi müze oldu

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